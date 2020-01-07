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Burdur'da çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi Hakan Çinpolat hayatını kaybetti

Burdur'da çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

EMEK 07.01.2020, 16:25
Burdur'da çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi Hakan Çinpolat hayatını kaybetti

Hakan Çinpolat 28 yaşındaydı. Burdur'un Bozkurt Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışıyordu.

Tünel kalıplarını sökmek isterken, 6'ncı kattan düştü. 

Çinpolat'ın arkadaşları 112 Acil Servisi'ne ihbarda bulundu.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan genç işçi tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çinpolat'ın Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden Burdur'a çalışmaya gitti öğrenildi.

ulusal.com.tr

#burdur
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