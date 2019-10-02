Tez-Koop-İş Sendikası'nda örgütlenen çağrı merkezi çalışanları işverenin sendikal örgütlenme tehdidiyle karşılaştıklarını belirtti. Çalışanlar dün Ankara’da eylem yaptı. Eylemde sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, işten çıkartma tehditlerine son verilmesi istendi.

İşverenin sendika örgütlenmeye karşı çıktığı, işten atmakla tehdit ettiği belirtildi. Tez Kop İş'te örgütlenen çağrı merkezi çalışanları Ankara'da eylem yaptı.



Türkiye İş Başkası’nın sanayi ve hizmet grubu şirketlerinden Erişim Çağrı Merkezi çalışanları işyerlerinde örgütlenme kararı aldı. İşçilerin örgütlenme adresi de Türk-İş’e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası oldu.



Çalışanların örgütlenme adımının ardından işverenin sendikalaşmaya karşı harekete geçtiği ifade edildi.



Örgütlenmeye engel olunmasına karşı çıkan sendika yönetimi de 1 Ekim’de Ankara’da eylem yaptı. Çalışanlar İş Bankası’nın Necatibey Şubesi önüne yürüdü.



Ulusal Kanal’a konuşan Sendikanın Genel Eğitim Sekreteri Sabahattin Şen, işvereni eleştirdi, çalışanların kararına saygı duymasını istedi.



Şen, Erişim Çağrı Merkezi’nde de örgütlenerek Toplu Sözleşme masasına oturacaklarını söyledi.



Öte yandan Şen, çağrı merkezi çalışanlarının özlük haklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.



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