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Cargill emekçileri 526 gündür mücadele ediyor

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Cargill emekçileri 526 gündür mücadele ediyor. Bir süredir İstanbul'da olan işçiler, şirketin genel müdürlüğü önündeki eylemi 1 Ekim'de sonlandırma kararı aldı. Emekçiler mücadeleyi başka noktalara taşıyacak.

Cargill emekçileri 526 gündür mücadele ediyor

Cargiill işçileri genel merkez önündeki oturma eylemini sonlandırma kararı aldı.

Tekgıda-iş Sendikası'na üye olduğu için işten atılan emekçiler 526 gündür mücadele veriyor.

Bursa'dan İstanbul'a geçen işçiler, 37 gündür Ataşehir'deki Cargill Genel Müdürlüğü önünde işe iade nöbeti tutuyor.

İstanbul'daki eylemi sonlandırma kararı alan işçiler basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı yapan, Tek Gıda-İş Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri İbrahim Ören, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

1 Ekim'de Genel Müdürlük önündeki eylemi sonlandıracak olan işçiler mücadelesine başka noktalarda devam edecek.

Emekçilerin basın açıklamasına Vatan Partisi de destek verdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #cargill #Tek Gıdaİş Sendikası #vatan partisi
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