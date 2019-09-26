Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Cargill emekçileri 526 gündür mücadele ediyor. Bir süredir İstanbul'da olan işçiler, şirketin genel müdürlüğü önündeki eylemi 1 Ekim'de sonlandırma kararı aldı. Emekçiler mücadeleyi başka noktalara taşıyacak.

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