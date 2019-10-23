CHP'li belediye 11 memuru İzmir’den Konya’ya sürdü

İzmir’de CHP’li Torbalı Belediyesi 5’i kadın 11 memuru Konya Karaman’ın Göktepe Belde Belediyesine 5 aylık süreyle geçici görevlendirdi. Memurların üyesi oldukları Tüm Yerel Sen ile Bem Bir Sen yöneticileri memurların sürgün edildiğini söyledi.

11 memur 700 kilometre uzaktaki 3 bin nüfuslu Göktepe Beldesi’nde görevlendirildi. Hafta başı 11 memur göreve başladı.

11 memurdan 1’i tedavisi için tekrar İzmir’e döndü. Bem-Bir-Sen İzmir Şube Başkanı Hanefi Çolak o süreci anlattı.

700 kilometre uzaktaki Göktöpe Beldesi’ne görevlendirilen memurlar, Torbalı Belediyesi’nde müdür makamındaydı. Yerel seçimden sonra görevleri değiştirildi. Sendikalar bu değişiklikle mobing sürecinin başladığını düşünüyor. Şimdi ise “kardeş şehir” uygulaması ile “sürgün başladı” diyorlar.

Tüm Yerel Sen İzmir Şube Başkanı Bilal Altıner, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un yasayı kötüye kullandığını söyledi.

Sendikalar CHP’li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’u memur düşmanlığı ile suçladı.

İsmail Uygur Torbalı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu andan itibaren 400 işçinin işten çıkarılması ve 43 sözleşmeli memurun iş akitinin feshi ile gündeme gelmişti. Oysa 16 Mart 2019 tarihinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu binlerce yurttaşın önünde belediye başkanı İsmail Uygar’dan kimsenin işten çıkarılmayacağının sözünü almıştı.

Torbalı Belediye Basın Müdürü Âdem Aksakallı iddialara yanıt verdi. Ulusal Kanal’a konuşan Aksakallı, “Memurlar Göktepe Beldesi’nin kalkınması ve gelişmesi için görevlendirildi. Bu yasal bir işlem, art niyet yok” dedi.

İzmir Torbalı’dan Konya’nın Göktepe Belediyesi’ne görevlendirilen memurlar idare mahkemesine yürütmenin durdurulması için dava açtı.





HABER: UFUK AKKAYA – KAMERA: AKIN KARA-ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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