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Çiftçiden hükümete sert uyarı

“Herkes aklını başına alsın. Meydanlara ineriz ve arkası gelir. Kimse bizi durduramaz!”. Çiftçiler, gümrük vergisini indirerek buğday üreticisini zora sokan hükümeti bu sert sözlerle uyardı. Açıklamayı Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar yaptı. Bayraktar, kararnamenin üreticiye darbe vurduğunu belirtti.

Çiftçiden hükümete sert uyarı

Çiftçiden hükümete “meydanlara ineriz” uyarısı geldi.

Hükümetin çıkardığı Gümrük Vergisi Kararnamesi üreticiye adeta darbe vurdu. Hasat zamanı çıkarılan bu kararnamenin ardından buğday fiyatları bir anda düştü. Üretici isyanda.

Açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar’dan geldi. Bayraktar, hükümeti sert sözlerle uyardı, “Herkes aklını başına alsın” dedi.

Bayraktar Toprak Mahsulleri Ofisi ve hükümetin devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Merkezinde konuşan Bayraktar’ın hedefinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de vardı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile de bir görüşme yapacaklarını belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hükümet #Gümrük Vergisi Kararnamesi #türkiye #Ziraat Odaları Birliği
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