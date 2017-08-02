Uluslararası kargo şirketi DHL Express'te, sendikaya üye oldukları için işten atılan 9 işçi, günlerdir firma önünde direnişte. İşçiler, "işe dönene kadar direniş sürdürecek" diyor.

DHL Express İşçileri tam 18 gündür firmanın genel merkezi önünde bekleyişte. Çünkü sendikalı oldukları için işten atılmışlardı. İşçiler tekrar işlerine dönebilmek için bekleyişlerine devam ediyor.



İş güvencesi olmadığı için Tüm Taşıma İşçileri Sendikası'na örgütlendiklerini söyleyen işçiler, mücadelede kararlı.



Olumsuz hava koşullarına rağmen bekleyişi sürdüren işçilerin en büyük destekçisi aileleri ve mesai arkadaşları.



TÜMTİS Genel Örgütlenme Sekreteri Muharrem Yıldırım, işveren firmanın sendikal haklara saygı göstermesini istiyor.



Yıldırım, firmada çalışan sendika üyelerine karşı bir baskının yapıldığını savunuyor.



Son olarak Yıldırım, firmaya görüşme çağrısı yaptı.





HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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