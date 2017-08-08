Uluslararası kargo şirketi DHL Express'te, sendikaya üye oldukları için işten atılan 9 işçiye destek büyüyor. Türk - İş 1. Bölge Temsilcliği ve Türk-İş'e bağlı sendikalar, günlerdir firma önünde direnen işçileri ziyaret etti. Ziyarette, birlik, dayanışma ve mücadele mesajları verildi.

Tüm Taşıma İşçileri Sendikas'ına üye oldukları için işten atılan DHL Express işçilerine, Türk - İş ve bağlı sendika temsilcileri destek ziyareti yaptı.



Ziyarete, Türk - İş 1'inci Bölge Temsilcisi Adnan Uyar başta olmak üzere, Tek Gıda - İş, Belediye - İş, Deriteks ve TÜMTİS'in şube yöneticileri de katıldı.



23 gündür firmanın Yenibosna'daki Genel Merkezi önünde bekleyişlerini sürdüren işçiler, ziyarete gelenleri sloganlarla karşıladı.



Kitle adına Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Muharrem Yıldırım söz aldı.



Ardından konuşan Türk - İş 1'inci Bölge Temsilcisi Adnan Uyar da mücadele vurgusu yaptı.







HABER - KAMERA: GÖKHAN ÇELİK

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