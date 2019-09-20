Düzce Cam Fabrikası'nda Kristal İş Sendikası'na üye işçiler 3,5 yıldır mücadele veriyor. İşten atılanların sayısı 100'ü buldu. 26 Temmuz'dan bu yana işveren toplu sözleşme masasına oturmadığı için işçiler greve devam ediyor. Emekçiler sendikal hakları kabul edilene ve işe geri dönene kadar fabrika önündeki eylemlerine devam etmekte kararlı.

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