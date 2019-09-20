Yıllardır emek verdikleri işlerinden sendikalı oldukları için çıkarıldılar.
Düzce Cam Fabrikası'nda Kristal İş Sendikası'na üye işçiler, 3 buçuk yıldır mücadele veriyor.
İşçi kıyımı yapan Düzce Cam işvereni 100 emekçinin işine son verdi.
İşine son verilen emekçiler arasında gençler çoğunluğu oluşturuyor.
26 Temmuz'dan beri işveren toplu sözleşme masasına oturmadığı için işçiler yaklaşık greve başladı.
Sendikal hakları kabul edilene ve işe geri dönene kadar direneceklerini bildiren işçiler, çalışan arkadaşlarını da mücadeleye katılmaya çağırdı.
İşçileri her gün ziyaret eden Vatan Partisi Düzce İl Başkanlığı emekçilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.
ulusal.com.tr
Düzce Cam Fabrikası'nda Kristal İş Sendikası'na üye işçiler 3,5 yıldır mücadele veriyor. İşten atılanların sayısı 100'ü buldu. 26 Temmuz'dan bu yana işveren toplu sözleşme masasına oturmadığı için işçiler greve devam ediyor. Emekçiler sendikal hakları kabul edilene ve işe geri dönene kadar fabrika önündeki eylemlerine devam etmekte kararlı.
Yıllardır emek verdikleri işlerinden sendikalı oldukları için çıkarıldılar.