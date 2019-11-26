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Düzce cam işçileri, imza kampanyası başlattı

Anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan Düzce cam işçileri, imza kampanyası başlattı. İşçiler, Düzce kent meydanından bir kez daha işverene seslendi.

EMEK 26.11.2019, 20:51
Düzce cam işçileri, imza kampanyası başlattı

Düzce Cam, Çetaş Cam ve Birlik Cam fabrikalarında örgütlendikleri için işten çıkarılan 140 işçinin sendikal hak mücadelesi sürüyor.

Kristal-İş Sendikası'na üye işçiler, işlerine geri dönebilmek için imza kampanyası başlattı, Düzce Kent Meydanı'na imza masası kuruldu.

Kristal-İş Düzce Bölge Temsilcisi Kayhan Akpınar, işvereni işçiler üzerindeki baskılara son vermeye çağırdı.

ulusal.com.tr

#düzce
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