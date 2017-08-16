Ege serbest bölgesindeki bazı firmalarda işçi haklarının gasp ettiği iddia edildi.
Tekstil ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası Şube Başkanı Faruk Aksoy, Ege Serbest Bölgesi’ndeki firmalarda sendikalı olan işçilere yapılan baskıları anlattı.
İşçiler kayıt dışı çalıştırılıyor, mesai ücretleri de elden veriliyor.
Aksoy, depremde fabrikayı terk eden işçilerin maaşlarında kesintiler yapıldığını söyledi.
HABER-KAMERA: ERDEM ÖZDEMİR
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.