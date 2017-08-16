Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren bazı firmalarda sömürü düzeni uygulandığı öne sürüldü. İddia sahibi, Tekstil İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy. Aksoy, “İşçi hakları gasp ediliyor, sendikalı olan işçiler işten çıkarılıyor” dedi.

Ege serbest bölgesindeki bazı firmalarda işçi haklarının gasp ettiği iddia edildi.Tekstil ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası Şube Başkanı Faruk Aksoy, Ege Serbest Bölgesi’ndeki firmalarda sendikalı olan işçilere yapılan baskıları anlattı.İşçiler kayıt dışı çalıştırılıyor, mesai ücretleri de elden veriliyor.Aksoy, depremde fabrikayı terk eden işçilerin maaşlarında kesintiler yapıldığını söyledi.