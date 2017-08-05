Eğitim İş, yeni yönetimini belirlemek için kongreye gitti. Genel Kurul, PKK terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’a ithaf edildi. 309 delegenin katıldığı genel kurulda merkez denetleme kurulu, merkez yürütme kurulu ve merkez disiplin kurulu seçilecek. Seçim yarın yapılacak.

Eğitim-İş kongresi toplandı, öğretmenler şehit meslektaşlarını unutmadı.



Kısa adı Eğitim İş olan Birleşik Kamu İş’e bağlı Eğitim ve Bilim İş görenleri Sendikası’nın iki gün sürecek 5’inci Olağan Genel Kurulu başladı.



Genel Kurul, PKK terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’a ithaf edildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan genel kurul divan seçimiyle devam etti. Divan başkanlığına Eğitim İş’in ilk Genel Sekreteri Erdal Çalı seçildi.



Genel kurula CHP milletvekilleri, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tülin Oygür, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Avukat Hüseyin Özbek, 24'üncü Dönem CHP Milletvekili Nur Serter katıldı.



Türkiye’nin dört bir yanından eğitimcilerin katıldığı genel kurulda, seçimlere Yol Arkadaşları, 11 Haziran, Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri adıyla üç farklı liste katılacak.



Hepimizin Sendikası grubu son ana kadar ortak bir liste çıkarmak için çalışacak. Din kültürü öğretmeni Cem Kılıç ve matematik öğretmeni Birol Güneş ise seçimlere bağımsız aday olarak katılacak.



Ulusal Kanal’a genel kurulu değerlendiren Eğitim İş Ankara 1 Nolu Şube Sekreteri Hızır İnan, gerici müfredata karşı Cumhuriyeti anlatmaya devam edeceğiz dedi.



Genel Kurul 6 Ağustos Pazar Günü yapılacak seçimlerle sona erecek.



HABER-KAMERA: TANSEV KARA

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