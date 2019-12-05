Emek cephesi bu kurultayda buluştu

Türk-İş 23’üncü Olağan Kurultayı’nı Ankara’da topladı. Siyasetçilerin davet edilmediği kurultayda sadece işçiler yer aldı.

Kurultay salonunda emeğimizden de vatanımızdan da vazgeçmeyeceğiz pankartı yer aldı.

Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş’in kurultayı 5-7 Aralık tarihlerinde yapılacak. Kurultayın ilk gününde Divan Başkanlığı seçiminin ardından kürsüye Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay çıktı.

Türk-İş kurultayında asgari ücret ve kıdem tazminatı başlıkları öne çıktı.

Atalay, hükümetin kıdem tazminatını fona devretme girişimine karşı uyarılar yaptı.

Hükümet Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçileri kadroya aldı. Ancak 150 bin Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki çalışanlar KHK dışında tutuldu. Kongrede onlar da unutulmadı.

Son dönemde kimi çevrelerce emekçinin haklarını savunmamakla suçlanan Ergün Atalay konuşması sırasında işçilerden büyük destek gördü. Atalay'ın sözleri sık sık sloganlar nedeniyle bölündü.



HABER: SEDA AKYÜZ KAMERA: UĞUR PİDECİ

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