Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanlığında bir çalışma yapılıyor şu anda. Ben de bir çalışma yaptım ve EYT Derneği'ne verdim, bu rapor Sayın Vedat Bilgin'e sunuldu. Sayın Bilgin'e bir dosya daha ulaştı. Onu şu anda açıklamıyorum, çünkü benden açıklamamam istendi. O dernek de Sayın Vedat Bilgin ile bir toplantı yaptılar. Hazırladığımız raporu yine verdiler EYT'liler. Yani Sayın Bilgin'e iki rapor sunulmuş oldu. benim hazırladığım iki dosya da şu anda Sayın Bilgin'in masasında. Kendileri de bir çalışma yapıyorlar. Ortaya nasıl bir sonuç çıkacak göreceğiz. Muhakkak bir şey çıkacak ortaya. İş bu noktaya geldikten sonra 'EYT'liler, kusura bakmayın, size hiçbir şey vermiyoruz' diyecek durumda değiller. Ama ne verecekler, bu işi nasıl çözecekler, merak ediyoruz."
ulusal.com.tr
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