Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez madenciler gününde konuştu
"Doğu Akdeniz'de bizi oyun dışında tutmaya yönelik hamleleri engelledik." Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Libya arasındaki işbirliğini bu sözlerle değerlendirdi. Termik santraller konusu da gündemdeydi. Dönmez, bacası olmayan fabrikaların yılbaşından itibaren işletilmez hale geleceğini söyledi.
EMEK 04.12.2019, 21:00
Madenciler bugün bakanlıktaydı. 4 Aralık Madenciler günü kapsmında yapılan etkinliğe katıldılar. Toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuştu.
Toplantıda Türkiye ve Libya arasındaki mutabakat muhtırası gündeme geldi. Bakan Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Bakan, muhtırayla birlikte, Türkiye aleyhine atılan birçok adımın durdurulduğunu söyledi.
Sürece değinen bakan, "Haklarımızdan ödün vermeyeceğiz" mesajı verdi.
Ayrıca, termik santraller de gündeme geldi.
ulusal.com.tr
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