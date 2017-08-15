Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay, önemli açıklamalar yaptı. Atalay, “kıdem tazminatının tekrar gündeme geleceğini düşünmüyorum” dedi. Taşeron işçiliğe de değinen Türk-İş başkanı, devletin verdiği kadro sözünü yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

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