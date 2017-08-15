Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay, İzmir’den kıdem tazminatı konusunda mesajlar verdi, "kıdemin gündeme geleceğini düşünmüyorum" dedi.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin gazetesi ile Türk-İş’e bağlı Türkiye Gazeteciler Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmesi sürüyor. Bu kapsamda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da cemiyeti ziyaret etti.
Atalay, devletin taşeron işçilere verdiği kadro sözünün ise yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.
HABER-KAMERA: ERDEM ÖZDEMİR
ulusal.com.tr
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