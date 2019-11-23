Ergün Atalay yeniden aday

Kurultay takvimi belli oldu, Atalay’ın genel başkanlığına kesin gözüyle bakılıyor.

Türkiye’nin en büyük konfederasyonu olan Türk-İş, 23’ücü olağan kurultayını Aralık ayında topluyor. Kurultay Ankara’da 5-7 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Kurultay tarihi yaklaştıkça yeni yönetimi kimlerin oluşturacağı da konuşuluyor. Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecinde hedef alınan Genel Başkan Ergün Atalay’ın aday olup olmayacağı da uzun zamandır tartışılıyordu.

Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, teşkilatların yeni döneme yine Atalay ile devam etmek istediği belirtildi. Bırakacağına yönelik sinyaller veren Atalay’ın ise teşkilatların ısrarı karşısında ikna olduğu ifade ediliyor.

Atalay’ın yeni dönem yönetim listesinde Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Yol-İş Başkanı Ramazan Ağar gibi isimlerin olacağı öğrenildi.

Öte yandan konfederasyon içinde muhalif sendikalar da bulunuyor. Bu sendikaların Atalay’ın karşısına yönetim listesi çıkartması da konuşuluyor. Ancak delege sayısının az olmasından dolayı kazanma şanslarının olmadığı belirtiliyor.

7 Aralık’ta yapılacak ve 301 delegenin oy kullanacağı seçimde mevcut başkan Atalay’ın listesinin kazanması bekleniliyor.

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