Ermenek'te yaşanan maden faciasının üzerinden 5 yıl geçti

Acısını bu sözlerle anlattı... Üzerinden yıllar geçse de unutamıyor... Avuçlarındaki kömür taneleri onu, facianın yaşandığı yıllara götürüyor.

28 Ekim 2014'te Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden faciası yaşanmıştı... 34 işçiden 16'sı kurtarılmış, 18 işçi ise yaşamını yitirmişti. Arama kurtarma çalışmaları tam 38 gün sürmüştü.

Maden faciasının yaşandığı ocak ise şu an çalışmıyor. Kurtarma çalışmalarının bittiği gün gibi duran madenin her yanında facianın izlerini görmek mümkün. Ailelerin yüreğindeki acı da halen tazeliğini koruyor.

Facida kimi eşini kimi oğlunu kaybetmişti.

Bu görüntüleriyle hafızalarda kalan baba Recep Tezcan ise bahçedeki torbadan avuçladığı kömürü göstererek, acısını anlatmaya çalıştı.

ulusal.com.tr