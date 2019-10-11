EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan çok önemli paylaşım - Son dakika 11 Ekim 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, çok önemli bir paylaşım yaparak "Barış Pınarı Harekatı ve Mehmetçiklerimizin şehadet haberlerinin gelmesi sebebiyle tag çalışmalarına bir süre ara verilmiştir" ifadelerini kullandı
EMEK 11.10.2019, 16:56
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli bir paylaşım yaptı.
Özüpak, şunları belirtti:
"#EmeklilikteYaşaTakılanlar
Ö N E M L İ
Barış Pınarı Harekatı ve Mehmetçiklerimizin şehadet haberlerinin gelmesi sebebiyle tag çalışmalarına bir süre ara verilmiştir.
EYT-SYDD'den yeni bir duyuru yapılana kadar tagımız #EytOrdusununYanında "
ulusal.com.tr
20°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P