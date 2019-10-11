EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan çok önemli paylaşım - Son dakika 11 Ekim 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli bir paylaşım yaptı.

Özüpak, şunları belirtti:

"#EmeklilikteYaşaTakılanlar

Ö N E M L İ

Barış Pınarı Harekatı ve Mehmetçiklerimizin şehadet haberlerinin gelmesi sebebiyle tag çalışmalarına bir süre ara verilmiştir.

EYT-SYDD'den yeni bir duyuru yapılana kadar tagımız #EytOrdusununYanında "

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