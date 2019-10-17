EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan önemli paylaşım - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri
İş gezisine çıkan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'ı EYT'liler yalnız bırakmıyor, mücadeleden dolayı desteklerini bir kez daha belirtiyor
EMEK 17.10.2019, 13:30
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT'li emekçilerle birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
Özüpak, fotoğrafı paylaşırken şunları yazdı:
"#YAŞASINEYTKARDEŞLİĞİMİZ
EYT'li Emekçi kardeşlerimle her ilde,
her fabrikadayız #SODAŞ
Haklı davamızda dik duracağız,
mücadelemizden vazgeçmeyecek,
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.
EYT SYDD
Yönetim Kurulu adına
Başkan
Gönül BORAN ÖZÜPAK"
ulusal.com.tr
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