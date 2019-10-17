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EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan önemli paylaşım - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

İş gezisine çıkan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'ı EYT'liler yalnız bırakmıyor, mücadeleden dolayı desteklerini bir kez daha belirtiyor

EMEK 17.10.2019, 13:30
EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan önemli paylaşım - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT'li emekçilerle birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Özüpak, fotoğrafı paylaşırken şunları yazdı:

"#YAŞASINEYTKARDEŞLİĞİMİZ

EYT'li Emekçi kardeşlerimle her ilde,

her fabrikadayız #SODAŞ

Haklı davamızda dik duracağız,

mücadelemizden vazgeçmeyecek,

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.

EYT SYDD
Yönetim Kurulu adına
Başkan
Gönül BORAN ÖZÜPAK"

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #gönül boran özüpak
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