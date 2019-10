EYT Derneği'nden kritik açıklama - Son dakika 17 Ekim 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, bir açıklama yaptı.

Mustafa Avcı, şunları belirtti:

"Sevgili Emeklilikte Yaşa Takılanlar..

Bizler EYTSYD DERNEĞİ olarak sadece emek ve alınteri mücalesi içinde yer aldık. Bugün bizim siyasi iktidardan taleplerimizde yaşamış olduğumuz mağduriyetlerin ortadan kaldırılması olmuştur. Bizler bu ülkenin rengiyiz, sesiyiz duygusuyuz. Her siyasi partiye her etnik kökene yayılmış emek topluluğuyuz. O nedenledir ki ortaya çıkan bu tabloda hiçbir siyasi partiyi yok saymadan mücadelemizi sürdürme prensibini taşımaktayız. Bugün bizi iktidarın karşısında bir oluşum olarak tanımlayanlara söyleyecek bir çift sözümüz vardır vede her daim olacaktır. Bizim partimiz ekmeğimiz aşımız işimiz ve haklarımızdır. Biz bunların mücadelesini veriyoruz. Muhalefette olan partilerin iktidardan farklı söylemleri mutlaka olacaktır. Bu konularda bizlere destek vermeleri gayet normaldir. Ancak şu unutulmamalıdır.. Yarın o partilerden biri iktidar olduğunda bizim düşüncemiz davaya bakış açımız değişmeyecektir. Bizleri bu konuda sevimsiz gösterme çabaları bu mücadelede varlığımızı kararlılığımızı zerre kadar etkileyemeyecektir. Vur kaç taktiğiyle varolma ve ilgi çekme beklentilerinizin muhatabı biz olmayacağız. Tüm siyasi partilere olan yaklaşımlarımızda saygı çerçevesinde bizlere yakışır üslupla sürdürmeye devam edeceğiz. Hani bazen derler ya.. Sen ne söylersen söyle bu söylediklerin karşındakinin anladığı ve anlamak istediği kadardır. Sizlerin gerçek emek mağdurlarının bizleri en iyi şekilde anladığınızı ve bize olan güveninizi biliyoruz. İşte bu düşünceyle bizler siz emek mağdurlarının haklarını sevgili başkanımız Gönül Boran Özüpak öncülüğünde tüm illerde kurulan derneklerle ve onların kıymetli yönetim kurulu üyeleriyle birlikte geri almak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.

ALINTERİYLE ISLANAN TOPRAK KURUMAZ..

O ZAMAN...

GELİN BU EMEK MÜCADELESİNDE BİRLİKTE ISLANALIM GÜCÜMÜZE GÜÇ KATALIM..

VARMISINIZ....

Saygılarımla..

EYT SYDD BAŞK YARD

MUSTAFA AVCI"