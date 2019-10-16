EYT Derneği'nden önemli Gönül Boran Özüpak açıklaması - Son dakika 16 Ekim 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Mustafa Avcı, şunları belirtti:

"Bu mücadelede yıllardır emek vermiş ve hala mücadelemize katkı sunan insanlarla yol aldık. Kimselerin muhatap almak istemediği bir dönemde bu davada tüzel kimlik sahibi olmanın önemini anladığımızda hep birlikte elimizi taşın altına koyduk ve EYTSYD DERNEĞİ'mizi kurduk. Başkanlığıda bayan olması gittiği yerlerde kabul görebileceğine olan inancımızla Sevgili kardeşim yol arkadaşım Gönül Boran ÖZÜPAK' ı getirdik. O günlere kadar bir avuç güzel insanla yürüttüğümüz bu mücadelede derneğimizin kurulmasıyla büyük bir ivme kazanarak yurdun en ücra köşesinde dahi bilinen bir HAK mücadelesi olarak insanların bu yolda sorumluluk alma düşüncesini ortaya çıkardı. İşte o Gönül Boran ÖZÜPAK evinden işinden eşinden çocuklarından aldığı zamanları davamızın çözümü için yoğun bir performans ile yönetimimiz ve bizleri destekleyen güzel insanlarla geçirdi. Bugün bu dava eğer ülke gündemine oturup hergün konuşulan bir konu haline geldiyse bunda en büyük pay kendisine aittir. Şimdi utanmadan birçok yerde kendisine karşı yapılan hakaretler ve yakıştırmalar bunu yapanların amacının hak aramak değil bu onurlu mücadeleyi baltalamak amacı gütmekten başka birşey değildir." Kötü söz sahibinin" düsturuyla dimdik durarak davamızın çözümü birlik ve beraberlik olgumuzu herkese göstermeye vede başkanımız Gönül Boran ÖZÜPAK'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ..

BİR LAFA BAKARIM BİR SÖYLEYENE..

İşin özeti bu olsa gerek.. Saygılarımla

Mustafa AVCI

EYTSYD DERNEĞİ BAŞK YARD"

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