EYT'liler hazırlanıyor! "Soracağız bu akşam" - Son dakika 23 Ekim 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) ve Başkan Gönül Boran Özüpak, bu akşam Twitter'da büyük etiket çalışması yapılacağını duyurdu. Açıklamada, "Soracağız bu akşam" ifadeleri kullanıldı
EMEK 24.10.2019, 12:40 24.10.2019, 12:46
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) ve Başkan Gönül Boran Özüpak'ın hesaplarından duyuru yapıldı.
Duyuruya göre, bu akşam saat 21.00'de Twitter'da büyük etiket çalışması yapılacak.
Çalışma için yapılan açıklamada, şunlar denildi:
"TAG ETKİNLİĞİ
22 Ekim Salı 21:00
EYT bir yük değil; Yasal bir haktır.
Devlet maliyete bakmaz.
Devletin ve Devleti yönetenlerin görevidir hakkın haklıya teslimi...
Soracağız bu akşam;
Ne oldu EYT diyeceğiz....
Sabırlar tükendi diyeceğiz...."
ulusal.com.tr
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