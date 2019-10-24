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EYT'liler hazırlanıyor! "Soracağız bu akşam" - Son dakika 23 Ekim 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) ve Başkan Gönül Boran Özüpak, bu akşam Twitter'da büyük etiket çalışması yapılacağını duyurdu. Açıklamada, "Soracağız bu akşam" ifadeleri kullanıldı

EMEK 24.10.2019, 12:40 24.10.2019, 12:46
EYT'liler hazırlanıyor! "Soracağız bu akşam" - Son dakika 23 Ekim 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) ve Başkan Gönül Boran Özüpak'ın hesaplarından duyuru yapıldı.

Duyuruya göre, bu akşam saat 21.00'de Twitter'da büyük etiket çalışması yapılacak.

Çalışma için yapılan açıklamada, şunlar denildi:

"TAG ETKİNLİĞİ

22 Ekim Salı 21:00

EYT bir yük değil; Yasal bir haktır.

Devlet maliyete bakmaz.

Devletin ve Devleti yönetenlerin görevidir hakkın haklıya teslimi...

Soracağız bu akşam;

Ne oldu EYT diyeceğiz....

Sabırlar tükendi diyeceğiz...."

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #gönül boran özüpak #eytsydd
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