Fabrikalardan uyarı sesi yükseldi

Zam pazarlıklarında anlaşma sağlanamaması üzerine işverene yönelik fabrikalardan ilk uyarı sesi yükseldi.

Yaklaşık 120 bin metal işçisinin 2019-2021 yıllarında alacağı zam oranları için toplu sözleşme görüşmeleri 17 Ekim’de başlamıştı. Masada işçiyi Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası, işvereni ise Türk Metal Sanayicileri Sendikası temsil ediyor.

Türk Metal Sendikası, masaya yüzde 26,28’lik bir zam teklifiyle oturdu. Ancak işveren bu talebi kabul etmedi. İşverenin emekçilere teklifi ise yüzde 6,05 oldu.

Tarafların 4 Aralık’ta yaptığı son toplantıda da anlaşma sağlanamaması üzerine arabulucu süreci başladı.

Çalışma Bakanlığınca arabulucunun tayin edilmesi beklenirken işçiler harekete geçirdi. Kocaeli’den Ankara’ya, İstanbul’dan Tekirdağ’a kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki fabrikalarda protestolar yapıldı. İşçiler, vardiya giriş çıkışlarında slogan atarak yürüyüş düzenledi. Türk Metal Sendikası üyesi işçiler taleplerinin bir an evvel dikkate alınmasını istedi.

HABER: SEDA AKYÜZ

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