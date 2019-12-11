Gür Metal'de işçi kıyımı

Tuzla'da bulunan Gür Metal Hassas Döküm Fabrikası'nda işçi kıyımı yaşanıyor. Fabrikada sendika istemeyen Gür Metal işvereni, Türk Metal Sendikası'nda örgütlenen 3'ü kadın 6 işçiyi işten çıkardı. Gerekçesi ise, ekonomik daralma…

Daha iyi ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sendikalı olan işçiler, işten çıkarmalara karşı fabrika önünde eylem başlattı. Ulusal Kanal ekibi, fabrika önünde işçilerle görüştü. İşverenin küçülme gerekçesinin gerçeği yansıtmadığın belirten işçiler, "burası ekonomisi büyüyen bir fabrika" diyor.

Eyleme Türk Metal Sendikası'nın örgütlü olduğu fabrikalardan işyeri temsilcilerinin katılımı yoğun oldu. Mücadelenin, işten çıkarılanlar geri alınana kadar süreceği vurgulandı. İşverene, "aksi halde buraya binlerce işçiyle geliriz" uyarısı yapıldı.

ulusal.com.tr

