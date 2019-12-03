Hak kaybını yargı durdurdu

Ankara 43. İş Mahkemesi, KHK ile kadroya geçen ve hak kaybı yaşayan işçileri ilgilendiren önemli bir karar imza attı.

Emsal niteliğindeki kararı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Adem Sarıçoban açıkladı.

İş Mahkemesi’nin verdiği kararla KHK ile kadroya alınan işçiler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yüzdelik dilimlerini alacak.

Hasan Öztürk, 112 Acil Sağlık Hizmetler İstasyonunda taşeron ambulans sürücüsü olarak çalışıyordu. 2 Nisan 2018 tarihli 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçti. Ancak 2019 asgari ücretine yapılan yüzde 26’lık artış gerekçe gösterilerek KHK ile karara bağlanan yüzdelik hakkından mahrum kaldı.

Türkiye Sağlık-İş Sendikası üyesi Hasan Öztürk, hak kaybı gerekçesiyle yargıya başvurdu. Mahkeme ambulans sürücüsü Hasan Öztürk’ü haklı buldu. Yüzdelik dilimlerin ödenmesine hükmetti.

Türkiye Sağlık-İş Sendikası, kararın Sağlık Bakanlığı’na bağlı bütün işyerlerinde uygulanmasını istedi.

KHK ile kadroya geçen işçilerin en önemli hak kaybı ise sendikalı olmalarına karşı 31 Aralık 2020’ye kadar Toplu İş Sözleşmelerinden yararlanamaması.

HABER: UFUK AKKAYA – KAMERA: AKIN KARA

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