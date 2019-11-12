Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde kazan-kepçeli eylem

Üst üste gelen zamlar eleştirildi, 2020 yılı bütçesine tepki gösterildi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 2020 yılı bütçe teklifi memurlar tarafından protesto edildi.

2020 yılı bütçesinin memurların bütçesi olmadığını vurgulayan kamu çalışanları boş kazan kepçeyle eylem yaptı.

Memurun bütçesi ise işte bu küçük tencereyle temsil edildi.

Türkiye Kamu-Sen öncülüğündeki eylemde, 2020 yılı için verilen yüzde 4 artı 4'lük maaş zammının artan hayat pahalılığı karşısında eridiği belirtildi.

Memurlar, 2020 yılı bütçesinde gelirin büyük ölçüde vatandaşlardan toplanacak vergilerle elde edileceğini bildirdi, eleştirilerini sıraladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı önündeki eylemde, bütçe görüşmeleri tamamlanmadan gerekli adımların atılması için hükümete çağrı yapıldı.

Eylemde kamu çalışanları yaşadıkları diğer sorunların da çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Kamu çalışanları İzmir’de de SGK İL Müdürlüğü önünden seslerini Ankara’ya duyurmaya çalıştı. Türkiye Kamu-Sen İzmir temsilcisi İrfan Toskoy, Tayyip Erdoğan kabinesine seslendi, “kaşıkla verilip, kepçeyle alınmasın” dedi.



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