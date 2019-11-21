İBB çalışanlarının eylemi 3 ayı geride bıraktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde seçim sonrası işten çıkarıldılar, haftalardır Saraçhane'deki belediye binası önünde seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Eylemde 88 günü geride bırakan İBB işçileri, işlerine dönebilmek için imza kampanyası başlattı. "Bir İmza, Bir Aile" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Vezneciler Metro İstasyonu önünde imza masası açıldı.

Eylem Komitesi Başkanı Umut Aydoğan, geçtiğimiz günlerde Belediye Meclisi'nde tartışılan araştırma komisyonu raporunu anımsattı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi.

Aydoğan'ın konuşmasının ardından ilk imzaları işçiler attı.

İmza kampanyasında 500 bin imza hedefleniyor. Toplanacak imzalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na sunulacak.

HABER-KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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