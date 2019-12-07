İBB'den atılan işçilere yardım desteği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı işçilerin mücadelesi yüz günü geride bıraktı. İşçilerin Komite Başkanı Umut Aydoğan, maddi zorluklar yaşayan aileleri ziyaret etti.
EMEK 07.12.2019, 21:51
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemi 3 ayı aşkındır devam ediyor.
İşçilerin Komite Başkanı Umut Aydoğan, zorlu geçen süreçte ailelerin evlerini ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında ailelere gıda ve giyim yardımı yapıldı.
Aydoğan, seçim aralığında işe alındığı gerekçisiyle işten çıkarılan işçilerin maddi sorunlar yaşadığını söyledi.
İşten atılan emekçiler, işilerini geri kazanmak için mücadeleyi sürdürmekte kararlı.
ulusal.com.tr
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