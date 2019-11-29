İBB işçilerinin başlattığı imza kampanyası sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçileri 8 günde 100 bin imza topladı. İstanbullu emekçilere tam destek verdi.

İBB'de çalışırken işten çıkarılanlar eylemlerinin 88. gününde Vezneciler Metrosu çıkışında stant kurarak imza kampanyası başlatmıştı.

8 gün süren imza kampanyası bugün sona erdi.

Yüz bin imza topladığını ifade eden işçiler, İBB önünde basın açıklaması yaptı.

Toplanan imzalar sendika yetkilileri ve eylem komite başkanı Umut Aydoğan tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sunacak.

ulusal.com.tr