İBB işçilerinin eylemi! Emekçiler, Atatürk'ü andı, asker selamı verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan işçiler, iki buçuk aydır işlerine geri dönmek için mücadele ediyor. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, işçilerin yanına gitti. Partiye göre ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyen Ayvalı, yetkilileri siyasi gözlüklerini çıkarmaya davet etti. İşçiler, 10 Kasım dolayısıyla İstiklal Marşı'nı okuyup asker selamı verdi
EMEK 09.11.2019, 17:54
10 Kasım dolayısıyla İstiklal Marşı'nı okuyup asker selamı verdiler. Atatürk'ü andılar.
Yaklaşık 2 buçuk ay önce işten atılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçileri Saraçhane'deki eylemlerine devam ediyor.
Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, işten atılan emekçileri ziyaret etti.
İşçi sınıfında ayrımcılık yapıldığını söyleyen Ayvalı, yetkileri duyarlılığa davet etti.
Emekçiler, desteklerinden dolayı Vatan Partisi'ne teşekkür etti.
ulusal.com.tr
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