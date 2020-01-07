İBB işçilerinin eylemi sürüyor
İstanbul'da iki gündür devam eden fırtına da işten çıkarılan emekçi İBB işçilerinin eylemini durduramadı. Fırtınaya rağmen alandaki işçiler alandan ayrılmadı. Eylemlerini sürdürdü. Ulusal Kanal mikrofunana konuşan İBB işçileri eylem komite Başkanı Umut Aydoğan geçirdikleri zor süreci anlattı.
EMEK 07.01.2020, 19:46
İşten çıkarılan İBB işçilerinin mücadelesini fırtına bile durduramadı.
Emekçiler Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde eylemlerini sürdürüyor.
Ulusal Kanal mikrofonuna konuşan İBB işçileri eylem komite başkanı Umut Aydoğan geçirdikleri süreci anlattı.
Mücadelelerinde kararlı olduğunu söyleyen Aydoğan, işlerine geri dönene kadar engel tanımadan eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.
İBB işçilerini işlerine geri dönebilmek için imza kampanyası düzenleyip 100 bin imza toplamıştı.
ulusal.com.tr
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