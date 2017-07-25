İngiltere Ordusu komutanlarından Rupert Jones, Rakka’da terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Jones, teröristlere “Size her türlü siyasi, ekonomik desteği vermeye hazırız” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sözde müttefiklerinin PKK’ya desteği sürüyor. Amerikan ordusunun ardından bu kez de İngiliz ordusu komutanı terör örgütüne destek ziyareti yaptı.



İngiltere Ordusu’nun komutanlarından Rupert Jones, Rakka’da terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’yi ziyaret etti.



Birleşik Ortak Görev Gücü – Doğal Kararlılık Harekatı İngiliz Komutanı Jones, Rakka’da YPG’lilere bir de konuşma yaptı. Jones, terör örgütü YPG’lilere, “Size her türlü siyasi, ekonomik desteği vermeye hazırız” diye konuştu.



İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, YPG’yi terör örgütü olarak görüyor musunuz ve onlara silah desteği sağlıyor musunuz?” şeklinde yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt vermişti. Moore, “PKK konusunda gerçekten İngiltere belki Türkiye’nin en iyi ortağıdır. Yıllarca yakın işbirliği yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.



Moore, YGP ile kısa vadeli taktik işbirliği yaptıklarını iddia etmişti.



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