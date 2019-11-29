İnşaat işçileri 9 gündür eylemde

Aylardır maaşlarını alamayan işçiler çalıştıkları firmanın önünde 9 gündür eylemde...

Bir inşaat firmasının Cezayir'deki şantiyesinde çalışan işçiler aylardır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yapıyor.

İnşaat firması işçileri, şirketin Bakırköy'deki merkez binasının önünde 9 gündür eylemlerini sürdürüyor.

Firma yaptığı yazılı açıklamada çalışanlarının ücretlerinin ödenmemesinin sebebi olarak, Cezayir'in yabancı firmalara yurt dışı para transferini durdurmasını öne sürdü.

İşçilerin ücretlerinin yaklaşık 6 aydır ödenemediği belirtilen açıklamada, "İyi niyet göstergesi olarak biz Cezayir'den para almadan 5-6 aylık maaşlarını ödedik. Bu tür bir eyleme girmelerinin hakka ve adalete sığmadığını düşünüyoruz." denildi.

ulusal.com.tr