İnşaat işçileri 9 gündür eylemde
Bakırköy'de aylardır ücret alamadıklarını söyleyen işçiler, çalıştıkları firmanın merkez binası önünde 9 gündür eylem yapıyor. Konuyla ilgili firmadan da açıklama yapıldı...
EMEK 29.11.2019, 21:04
Aylardır maaşlarını alamayan işçiler çalıştıkları firmanın önünde 9 gündür eylemde...
Bir inşaat firmasının Cezayir'deki şantiyesinde çalışan işçiler aylardır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yapıyor.
İnşaat firması işçileri, şirketin Bakırköy'deki merkez binasının önünde 9 gündür eylemlerini sürdürüyor.
Firma yaptığı yazılı açıklamada çalışanlarının ücretlerinin ödenmemesinin sebebi olarak, Cezayir'in yabancı firmalara yurt dışı para transferini durdurmasını öne sürdü.
İşçilerin ücretlerinin yaklaşık 6 aydır ödenemediği belirtilen açıklamada, "İyi niyet göstergesi olarak biz Cezayir'den para almadan 5-6 aylık maaşlarını ödedik. Bu tür bir eyleme girmelerinin hakka ve adalete sığmadığını düşünüyoruz." denildi.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P