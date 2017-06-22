İş kazaları artarken hükümet iş güvenliği uzmanı zorunluluğunu ileri bir tarihe öteledi. Meclisten geçen son yasa tasarısına göre şirketler iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunda olmayacak. Peki, tasarıda gözden kaçan bu detayın sakıncaları neler? İş güvenliği uzmanı Şenay Koçyiğit gözardı edilen konuyu Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

İş kazaları artıyor, ihmale dayalı ölüm haberleri gazetelerin üçüncü sayfalarından düşmüyor. Ne bir önlem alınıyor ne yaptırım uygulanıyor. Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu ile iş güvenliği bir kenara bırakıldı.



Yasa tasarısıyla temmuz ayında zorunlu olacak iş güvenliği uzmanı çalıştırma şartı 2020'ye ötelendi. İş güvenliği uzmanı Şenay Koçyiğit herkesin gözardı ettiği tasarıyı Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



İş güvenliği demek iş veren açısından bir maliyet demek. Koçyiğit bu konuda devleti göreve çağrıyor.



Tasarıyla olumlu adımlar da atıldı. Fabrikalar için hafta tatili kalkıyor... Sanayi işletmeleri belediyelerden hafta sonu için çalışma izni almak zorundaydı. Artık değiller. Bu özel ruhsata para ödeyen iş yerlerinin mali yükü böylece azaltılmış oldu.







HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK - ERAY ÇELEBİ

KAMERAMAN: UĞUR MARANGOZ

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