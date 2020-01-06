İş yavaşlatma eylemleri başladı

Fabrikalarda basın açıklaması yapıldı, işverene “Hodri meydan” denildi. Binlerce metal işçisi iş yavaşlatma eylemlerine başladı.

Türk Metal Sendikası ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 7 Ekim’de yaklaşık 120 bin metal işçisinin alacağı zam için masaya oturmuştu. İşçi tarafı 2019-2021 yıllarında geçerli olacak maaşlarına yüzde 26,28’lik zam talebi etmişti. Ancak işveren bu talebe yüzde 6,05’lik bir artış ile karşılık verdi.

Anlaşma sağlanamaması üzerine müzakere için arabulucu ataması yapıldı. Ancak 3 Ocak’ta arabulucu eşliğinde yapılan son toplantıdan da uzlaşı çıkmadı. Ardından binlerce metal işçisi de harekete geçti. Fabrikalarda yürüyüşler düzenleyen işçiler 3 Ocak’ta da yemekhanelerde protestolar düzenledi.

6 Ocak itibarıyla da işçilerin yemekhane protestoları yerini iş yavaşlatmaya bıraktı.

İşçiler, Türkiye’nin dört bir yanında fabrikalarda sabah vardiya girişinde basın açıklaması yaptı, işe 10 dakika geç başladı. Açıklamada, son sözün işçinin olacağı vurgulandı, işverene “Hodri meydan” denildi.

Metal emekçilerinin iş yavaşlatma eylemleri 13 Ocak’a kadar sürecek. İşçiler 13 Ocak’ta da vardiya giriş çıkışlarında 20’şer dakika mesaiye geç başlayacak. 19 Ocak’ta ise Bursa’da binlerce metal işçisinin katılımıyla büyük bir mitinge imza atılacak.

Öte yandan metal işçilerinin eylemlerine destek Vatan Partisi’nden geldi. Genel Sekreter Utku Reyhan imzalı genelge partinin tüm il örgütlerine gönderildi.

HABER: SEDA AKYÜZ

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