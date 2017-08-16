İstanbul'da, yıllardır emek verdikleri şirket iflas ettiği için işsiz kalan yüzlerce işçi, tazminat hakları için eylem yaptı. Şirketin şüpheli iflas ettiğini savunan işçiler, mücadelenin sonuç alana kadar süreceğini söyledi.

0 0 0 0

17 yıldır çalıştıkları şirket iflas etti, bin 700 kişi işsiz kaldı.



Haklarını savunmak için Yeni Sahra'da buluşan işçiler, sloganlarla Metro Alışveriş Merkezi önüne yürüdü. İşçilere DİSK'e bağlı Nakliyat - İş Sendikası da destek verdi.



Tazminatlarını alamadıklarını söyleyen işçiler, şirketin iflasını şüpheli olduğunu savunuyor.



İşçiler, adına açıklama yapan Ahmet Fazlı Şahin, yıllardır örgütlü oldukları sendikanın kendilerine sahip çıkmadığını söylüyor.



Haklarını alana kadar mücadele edeceğini belirten işçiler, direnişin katlanarak büyüyeceğini kaydetti.







HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: BÜLENT ÜNAL

ulusal.com.tr