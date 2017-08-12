İzmir Gaziemir Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren Hugo Boss’ta yıllardır sendika mücadelesi veriliyor. Türk-iş’e bağlı TEKSİF sendikasına üye olduktan sonra işten atılan Fatih Uyda, 92 gündür fabrika önünde oturma eylemi yapıyor

Fatih Uyda… Gaziemir Ege Serbest Bölgesi’nde tam 92 gündür direniyor…



Anayasal hakkımı kullandığı için işten atıldığını söyleyen Uyda, 45 derece sıcağın altında bekleyişini sürdürüyor.



Fatih Uyda'nın tek isteği sendikalı olduğu için işten çıkartıldığı fabrikasına geri dönebilmek…



İki çocuğu olan Fatih Uyda her sabah elinde pankart, kamp sandalyesi ve çantasıyla İZBAN’a binerek Ege Serbest bölgesindeki direniş alanına gidiyor.



Fabrikada mesaiye başlar gibi işçilerin çıkış saatine kadar örgütlü mücadeleyi yaşatmak için uğraşıyor..



90 günün ardından bölge de çalışan işçilerde Uyda’nın bu direnişine destek veriyor.



Takım elbise, bayan giyim ve erkek gömlek üretilen Hugo Boss’ta 2009 yılından bu yana sendikalı olma mücadelesi verilerek pek çok işçi işten atılmıştı.



HABER: BELMA YÜCEL

KAMERA: AKIN KARA



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