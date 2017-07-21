Belediye İş Sendikası ile Bornova Belediyesi'ndeki İZBAŞ iş yerlerinde alınan grev kararı, tarafların anlaşması üzerine sona erdi.

Belediye İş Sendikası ile Bornova Belediyesi'ndeki İZBAŞ iş yerlerinde alınan grev kararı, tarafların anlaşması üzerine sona erdi.



Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Metin Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ile bir araya gelip zam oranında anlaşma sağladıklarını söyledi.



Toplu iş sözleşme sürecinde de yüzde 11 zam istediklerini anlatan Şanlı, "Belediye yönetimi bize önce yüzde 6 zam önerdi. Üç gün önce 53 çalışanımızla greve çıktık. Bugün yönetimle yaptığımız son görüşmede ise ilk yıl yüzde 10 zam, ikinci yıl enflasyon oranı artı dört puanlık artış ile uzlaşma sağlayarak grevi sona erdirdik." diye konuştu.



Belediye İş Sendikası ile Bornova Belediyesi şirketlerinden İZBAŞ arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine sendika yönetimi 19 Temmuz'da grev kararı almıştı.