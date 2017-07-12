İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Denizciler Sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşamadı. Denizciler, vapur iskelelerine “bu iş yerinde grev var” pankartlarını astı ve grevi başlattı.

İzmir’de vapur ve feribot seferleri 66 yıl sonra durdu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzdeniz şirketi ile Türkiye Denizciler Sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşamadı, denizciler grev başlattı.



Bu sabah itibariyle vapur ve feribot iskelelerine “bu işyerinde grev var” pankartı asıldı.



66 yıldır ilk kez greve gittiklerini belirten Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı Hasan Pekdemir, kazanılmış haklarının önce ellerinden alındığını, sonra da zam olarak sunulduğunu söyledi.



Denizciler yasal olarak 2. sicile sahip oldukları için devlete vergi ödemiyor. Maaşlarına ise bu pay ekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bu alacakları toplu görüşmelerde zam adı altında sundu. Emekçiler ise greve çıkmak kararı aldı.



Sabah 6’da iskelelere asılan “ bu işyerinde grev var” pankartını gören vatandaşlar, önce şaşırdı, sonra denizcilere başarılar dileyip diğer toplu taşıma araçlarına yöneldi.







HABER: ERDEM ÖZDEMİR-KAMERA: AKIN KARA

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