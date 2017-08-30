İzmir'de çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Çiğli ilçesinde 6 katlı inşaatın 5. katında çalışan plastik doğrama işçisi Ataoğlu, dengesini yitirerek, toprak zemine düştü.
İşçinin çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Ataoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Ataoğlu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
ulusal.com.tr
İzmir'de inşaatın 5'inci katından düşen işçi Gökhan Ataoğlu hayatını kaybetti. Ataoğlu'nun cezanesi İzmir Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.
İzmir'de çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
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