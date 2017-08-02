Kadro istediler, işten atıldılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzelman şirketinde çalışan emekçiler, kadro hakları için yargıya başvurdu. Belediyenin işçilere yanıtı işten çıkartmak oldu. O işçiler, Ulusal Kanal’a konuştu.

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