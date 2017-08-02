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Kadro istediler, işten atıldılar

Kadro istediler, işten atıldılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzelman şirketinde çalışan emekçiler, kadro hakları için yargıya başvurdu. Belediyenin işçilere yanıtı işten çıkartmak oldu. O işçiler, Ulusal Kanal’a konuştu.

Kadro istediler, işten atıldılar
Kadro isteyenin işine son verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman şirketinde çalışan işçiler, eşit işe eşit ücret isteyince işten çıkarmalar başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzelman, uzun yıllardır çalışan personellerini devamsızlık ve performans eksikliğini gerekçe göstererek işten attı. 

İşten çıkarılanların ortak özellikleri ise belediye kadrosu için mahkemeye başvurup kazanmış olmaları.



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