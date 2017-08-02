Kadro isteyenin işine son verildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman şirketinde çalışan işçiler, eşit işe eşit ücret isteyince işten çıkarmalar başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzelman, uzun yıllardır çalışan personellerini devamsızlık ve performans eksikliğini gerekçe göstererek işten attı.
İşten çıkarılanların ortak özellikleri ise belediye kadrosu için mahkemeye başvurup kazanmış olmaları.
HABER: ERDEM ÖZDEMİR-KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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