Kadro sorununa eğitim dünyası, acil çözüm bekliyor

Kadrolu atama talep edildi, Öğretmenlik Meslek Kanununun çıkarılması için çağrı yapıldı.

Türk Eğitim-Sen 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir anket yaptı. Eğitimcilerin yaşadıkları sorunlar ve talepleri için yapılan ankete 6 bin 728 öğretmen katıldı.

Ankette öğretmenlerin yüzde 48,7’si meslek hayatında şiddete maruz kaldığını ifade etti. Eğitimcilerin yüzde 51’i şiddete karşı caydırıcı yasaların çıkartılmasını istedi. Bunun için Öğretmenlik Meslek Kanununa işaret edildi.

Ankete katılanların yüzde 90,5’i ücretli, yüzde 88’i de sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılmasını istedi.

Öğretmenlerin yüzde 94’ü mesleği nedeniyle yıprandığını ifade etti. Buna neden olarak da ekonomi ve özlük haklarının iyileştirilmemesi gösterildi.

Eğitimcilerin yüzde 73’ü de liyakatli atama yapılmadığı kanısında olduğunu da belirtti.

Ankette en dikkat çeken sonuçlardan biri de emekli öğretmenler oldu. Katılanların yüzde 22’si emekliliği hak ettiğini söylese de yüzde 81’i çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Öğretmenler emekli maaşıyla geçinemeyeceğini vurguladı.

ulusal.com.tr

