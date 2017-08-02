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Kentyol işçilerinin başlattığı mücadelede ilk karar işçilerin lehine oldu

Şişli Belediyesi'nde yüzlerce işçinin başlattığı "adalet" mücadelesi sürüyor. Genel-İş Sendikası ve CHP Genel Merkezi arasındaki yapılan görüşmeden de ilk karar çıktı. Sendika, işçilerin bağlı bulunduğu Kentyol'dan alınıp başka bir şirkete verilen ihalenin iptal edilmesini istedi. Uzun süren görüşmede ihalenin 1 ay daha Kentyol'da kalması kararlaştırıldı. Toplantıda 1 ay sonra son bir görüşme daha yapma kararı alındı.

Kentyol işçilerinin başlattığı mücadelede ilk karar işçilerin lehine oldu

İstanbul Şişli'de Kentyol işçilerinin başlattığı mücadelede ilk karar işçilerin lehine oldu.

CHP'li belediyenin, yeni dönem personel alımı ihalesine Kent-Yol AŞ’yi sokmaması üzerine Genel-İş Sendikası ve belediye arasında ikinci toplantı yapıldı.

CHP'li Milletvekillieri, belediye ve sendika yöneticilerinin katıldığı toplantıda ihalenin 1 ay daha Kentyol'da kalması kararlaştırıldı.

1 ayın sonunda taraflar tekrar masaya oturup son kararı verecek

Şişli Belediyesi'nde çalışan işçiler, belediye yönetimi ile yüklenici firma arasındaki anlaşmanın bozulması üzerine iş bırakma eylemi yapmıştı. Eylem neticesinde Şişli'de kısa süreli çöp krizi yaşanmıştı.

Yaklaşık bir hafta yapılan görüşmelerden sonuç alınmaması üzerine, belediye yönetimine tepki göstererek "Adalet" talebiyle Ankara'ya yürüme kararı almıştı.

Ancak, CHP Genel Merkezi'nin araya girmesiyle yürüyüş ertelenmişti.
 

Etiketler; #Şişli Belediyesi #genel-iş sendikası #chp
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