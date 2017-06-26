Aydınlık gazetesi yazarı Avukat Didem Okur bugünkü yazısında "Kıdem tazminatı için zamanaşımı hâlâ 10 yıl mı?" sorusunu yanıtladı

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| Ben 2005-2009 yılları arasında bir yurtdışı müteahhitlik firmasında idari ve mali işlerden sorumlu yönetici olarak çalıştım. Bu sürede kesintiler de oldu ancak bu arada firmanın Türkiye ofis ve işlerinde de çalıştım. Nihayetinde anlaşmazlık sonucu firma tarafından ihbar ve kıdem tazminatım ödenmeden işten çıkarıldım. Şahsıma yönelik haksız fesih uygulanacak bir durum da yoktu. Ancak firma yetkilisi eğer ihbar ve kıdem için uğraşırsam benim hakkımda kötü referans vereceği tehdidiyle hak aramamı engelledi. Gelinen noktada söz konusu firmaya karşı mahcup durumum kalmamıştır. Bildiğim kadarıyla ihbar ve kıdem tazminatlarında 10 yıllık bir zaman aşımı süresi var. Eğer halen hakkımı arayabileceksem (zamanaşımına uğramamışsa) nasıl bir yol izlemeleyim, birincil olarak hangi merciye başvuru yapmalıyım?



Kıymetli okurumuz, an itibarıyla kıdem ve ihbar tazminatında zamanaşımı süresi sizin de belirttiğiniz gibi 10 yıldır. Sonuç olarak, 2009 senesinde sona eren bir iş ilişkisi söz konusu, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarınız için zamanaşımı süresi henüz dolmamıştır. Bu durumda ilgili inşaat firması ile aranızdaki iş sözleşmesi haklı bir nedene dayanmadan sona erdirilmişse; iş mahkemesine başvurarak ihbar ve kıdem tazminatınızın tarafınıza ödenmesi için dava açmanız mümkün.

Sorunuzla bağlantılı olarak İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısında ihbar ve kıdem tazminatı zamanaşımı sürelerinin 5 yıla indirilmesinin planlandığını da hatırlatalım. Tasarıda; tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden sonra sona eren iş sözleşmelerinde bu zamanaşımı değişikliğinin (10 yıl yerine 5 yıl) geçerli olacağı belirtilmiştir. Maddenin yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış zamanaşımı süreleri ise değişiklikten önceki zamanaşımı süresine (10 yıl) tabi olacaktır. Ancak bu durumda zamanaşımının dolmayan kısmı 5 seneden fazla ise yine 5 senelik zamanaşımı uygulanacaktır. Sizin durumunuzda söz konusu bugün yürürlüğe girse bile 10 yıllık zamanaşımına 2 sene kalmıştır; bu nedenle sorduğunuz soruda yine kıdem ve ihbar tazminatınız 10 yıllık zamanaşımına tabi olacaktır.