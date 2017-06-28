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Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü

Kullandığı forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir depoda kullandığı forkliftin altında kalan işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoda çalışan Turgay Tiktaş (30), kullandığı forkliftle henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksek zeminden düştü.

Düşen forkliftin altında kalan Tiktaş, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Tiktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tiktaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli #iş kazası #Forklift
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