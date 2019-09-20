Koop-İş Sendikası ve H&M arasındaki Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma sağlandı. Yarı zamanlı çalışan ve asgari ücret altında maaş alan işçilere 2020 ve 2021 yılları için yüzde 3'er zam yapıldı. Asgari ücret üzerinde maaş alanlara 2020 yılında yüzde 8, 2021 yılında ise yüzde 9 oranında zam uygulanacak. Ayrıca işçiler bundan sonra haftada iki gün izin yapacak.

Sendika grev ilan etti, işveren tekrar masaya çağırdı. Koop-İş ve H&M arasındaki Toplu Sözleşmesi’nde uzlaşı sağlandı.



2 bin 200 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri Türk-İş'e bağlı Koop-İş Sendikası ve işveren arasında yürütüldü.



Masada ilk olarak 2019 yılı için verilecek zam oranları belirlendi. H&M bünyesindeki her bir çalışan bulunduğu şubesinde farklı farklı zam aldı. Toplu İş Sözleşmesiyle birlikte bu çalışanların 2019 yılı maaşlarına ek olarak yüzde 3 zam yapılacak.



2019'un ardından görüşmelerde 2020 ve 2021 yıllarında verilecek zam oranın pazarlığı yapıldı. Anlaşmaya göre, asgari ücret üzerinde maaşla çalışan işçi 2020 yılı için yüzde 8, 2021 yılı içinse yüzde 9 zam alacak.



Öte yandan H&M Mağazalarında yarı zamanlı ve asgari ücret altında maaş alan işçiler bulunuyor. Bu çalışanlar 2020 ve 2021 yıllarında asgari ücrete yapılacak zam oranına ek yüzde 3'er zam alacak.



Toplu İş Sözleşmesinde zam oranlarının yanı sıra sosyal haklar konusunda iyileştirme yapıldı. Buna göre, haftalık izin 2 güne çıkartıldı. Yarı zamanlı çalışan işçilerin çalışma takvimlerinin bir ay önceden belirlenmesi kararı alındı.



Yemek yardımlarında da artış yapıldı. 2019 yılında çalışanlara 27 lira, 2020’de 29 lira, 2021’de de 31 lira yemek yardımı verilecek.



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