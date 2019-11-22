Koton emekçileri İstanbul'da eylem yaptı

Türkiye'de işçi kıyımına Koton Mağazası da eklendi.

Koop-İş Sendikası'nın H&M mağazalarında elde ettiği başarı Koton işverenini tedirgin etti.

Koton işvereni, sendikalı olduğu gerekçisiyle İstanbul,Ankara ve İzmir başata olmak üzere çok sayıda emekçinin işine son verdi.

Sadece sendikalı olan işçilerin değil, sosyal medyadan sendikal faaliyetler yürüten sayfaları beğenen emekçilerin de atılması büyük tepki topladı.

İşçilerin işe geri alınması ve daha güzel koşullarda çalışması için Türk-İş'e bağlı Koop-iş Sendikası İstanbul Kadıköy ve Pendik'te açıklama yaptı.

Koop-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Aziz Hacısalihoğlu Koton mağazaları önünden işverene bir kez daha seslendi.

307'si yurt içinde, 193'ü yurt dışında olmak üzere 30 ülkede 500 mağazayla hizmet veren Koton işvereni arabuluculuğa yanaşmıyor.



ulusal.com.tr