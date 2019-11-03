KOTON işçileri eylem yaptı

Daha iyi çalışma koşulları ve ücret için örgütlendiler. Koop-İş sendikasına üye oldular.

İşveren ise örgütlenmeyi kırmak için işçi kıyımına başvurdu. Çok sayıda işçi işten çıkarıldı.

Hazır giyim firması Koton'da çalışan işçiler işverene tepki gösterdi. Firmanın Bakırköy'deki mağazası önünde eylem yaptı.

Ağır çalışma koşulları ile gündemde olan Koton'un işten çıkardığı işçiler, işe iadelerini istiyor.

İşçilerin örgütlendiği Koop-İş Sendikası'da işçilerin iadesi için yasal mücadele başlatacak.

Koop-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Şahin Kaya, firma yetkililerine çağrıda bulundu.

İşçiler, ekmek teknelerine dönene kadar eylem yapma kararı aldı.



ulusal.com.tr