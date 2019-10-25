Koton Mağazası sendika üyesi çalışanları işten çıkarttı

Çalışanlar örgütlenmek istedi. İşveren ise işten attı.

H&M Mağazası ile Koop-İş Sendikası arasında başarılı bir toplu sözleşme imzalanmıştı. Özlük hakları iyileşen işçilerin aldığı zam oranı da yüksek oldu. Buradaki başarı Koton Mağazası çalışanları için de örnek oldu. Türk İş’e bağlı Koop-İş Sendikası'nda 6 bin 600 işçi örgütlenmek istiyor. Sendikalaşma sürecini başlatan işçiler ise işten atıldı.

Koop-İş Sendikası, kendisine üye olan 40 çalışanın işten çıkartıldığını belirtti. Çalışanlara işten çıkarma kararının da telefonla bildirildiği ifade edildi. Gerekçe olarak ise ekonomik kriz gösterildi.

Ayrıca işverenin, mağdur çalışanların açtığı sosyal medya hesaplarını takip eden işçilerin de işine son verdiği öne sürüldü. Çalışanların kıdem tazminatının da ödenmediği iddia edildi.

Tablo karşısında Koop-İş Sendikası mücadele başlatma kararı aldı. Sendika gelecek hafta birçok ilde eylem yapacak.

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