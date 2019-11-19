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Koton’daki işçi kıyımı İzmir’de protesto edildi

Ünlü giyim mağazası KOTON, işçi çıkarmalarla gündemde... Koop-İş İzmir Şube Başkanı Umut Başyayla “Arkadaşlarımız işe geri alınana kadar da mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

EMEK 19.11.2019, 19:55
Koton’daki işçi kıyımı İzmir’de protesto edildi

Giyim sektörünün önde gelen mağazalarından Koton’daki işçi kıyımı İzmir’de protesto edildi.

Koton Alsancak Mağazası önünde basın açıklaması yapan Koop - İş İzmir Şube başkanı Umut Başyayla işten atılan arkadaşlarımızın yanındayız” dedi.

Başyayla Koton işvereninin çalışma koşullarına itiraz eden emekçileri çeşitli nedenlerle işten çıkardığını belirtti.

Sendikaya üye olan işçilere mobing uygulandığını söyleyen Başyayla işvereni hukuka uygun davranmaya davet etti.

Eyleme katılan Türk –İş 3 Bölge Başkanı Süleyman Yıldırım işçilerin ve Koop İş Sendikasının yanında olduklarını dile getirdi.

HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr

#KOTON #izmir
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